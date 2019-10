Brexit, Labour deciso ad appoggiare legge per elezioni anticipate

Nuovo colpo di scena sulla Brexit: il Labour party avrebbe detto sì alle elezioni anticipate in Regno Unito a dicembre. Lo riferisce la Bbc, in seguito ad una riunione del partito labourista di Jeremy Corbyn, non aggiungendo altri dettagli riguardo le eventuali "condizioni" poste.



L'opposizione labourista, che ieri aveva bocciato per terza volta la mozione presentata dal Premier Boris Johnson per lo scioglimento anticipato dei Comuni e la convocazione di elezioni anticipate il 12 dicembre, ha deciso invece di appoggiare la proposta di revisione della legge ordinaria.



Frattanto, la UE ha concesso più tempo al Regno Unito per definire un accordo di Brexit, rinviando la scadenza al 31 gennaio 2020, ma anche prima in caso Londra dovesse trovare sostegno al piano di uscita dalla UE.



