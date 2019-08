Brexit, Buckingham Palace al lavoro per tenere la regina fuori dalle polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buckingham Palace sta consultando Downing Street su come tenere la regina Elisabetta fuori dalle polemiche che potrebbero derivare dalla incombente crisi costituzionale riguardo alla Brexit. Lo scrive il Telegraph, riferendo di un colloquio avvenuto tra Sir Mark Sedwill, uno dei funzionari più in vista del governo, e Edward Young, il segretario personale della sovrana. Al centro del colloquio, le insistenti voci che chiedono un coinvolgimento della regina, qualora il premier Boris Johnson perda il voto di fiducia in programma all'inizio di settembre alla Camera dei Comuni.Il Partito laburista e alcuni esponenti pro Ue dei Conservatori temono che Johnson possa rifiutare di dimettersi in caso di sfiducia, innescando così una crisi costituzionale. Il premier ha più volte ribadito che il prossimo 31 ottobre intende portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, in «qualsiasi circostanza».