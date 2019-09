Brexit, Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento: deputato Tory lascia il parito

Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al Partito Democratico Liberale (partito pro Ue). «Il governo conservatore sta perseguendo in modo aggressivo una Brexit dannosa, mettendo in pericolo vite e minacciando ingiustamente l'integrità del Regno Unitò», ha spiegato in una nota Phillip Lee.

La messa in minoranza del governo potrebbe rendersi ancora più evidente stasera, quando l'aula sarà chiamata a pronunciarsi sulla proposta di legge, presentata per le opposizioni dal laburista Hilary Benn, che punta ad impedire la 'no deal Brexit'. Alla mozione dovrebbero aderire diversi deputati conservatori ribelli, contrari all'uscita dalla Ue senza un accordo.

Brexit, Confagricoltura: servono strumenti straordinari di sostegno a scambi commerciali

Brexit: Ue, valuteremo idee concrete Gb in linea con accordo

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA