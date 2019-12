Elezioni Gran Bretagna, in Scozia è boom degli indipendentisti: 55 seggi su 59. Torna il nodo referendum

La Scozia è l'altra faccia del trionfo di Boris Johnson alle elezioni britanniche. Nel territorio del nord gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon, decisi a chiedere una rivincita referendaria anche e soprattutto sulla secessione da Londra come risposta alla Brexit, fanno il pieno: spazzando via tutti i partiti nazionali e quasi azzerando l'avanzata del 2017 degli stessi conservatori. Il dato indica l'Snp a quota 55 seggi su 59 disponibili, a un soffio dal record storico delle elezioni del 2015 e in netto recupero rispetto ai 35 di due anni fa.

Elezioni UK: BoJo stravince, Brexit imminente. La sterlina spicca il volo



Per la leader Libdem Jo Swinson, «un'ondata di nazionalismo» ha travolto la Scozia e l'Inghilterra. «Alcuni celebreranno l'ondata di nazionalismo che spazza i due lati del confine, e io mi congratulo con tutti coloro che sono stati eletti», ha dichiarato. «Ma lasciatemi dire ora, per milioni di persone nel nostro paese questi risultati porteranno timore e sgomento e questa gente è in cerca di speranze». Swinson, che ha perso il seggio nel collegio scozzese dell'East Durbantonshire per appena 149 voti, ha quindi annunciato che farà nuove dichiarazioni in giornata.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 dicembre 2019

