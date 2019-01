Brexit, il giorno del giudizio per May: stasera il voto, verso la bocciatura dell'accordo

Il governo britannico di Theresa May serra le file nel tradizionale consiglio dei ministri del martedì, riunitosi stamattina a poche ore dal voto di ratifica alla Camera dei Comuni sull'accordo raggiunto dalla premier Tory con Bruxelles sui termini dell'uscita dall'Ue. Le previsioni di una bocciatura sono unanimi ma i ministri insistono negli appelli ai deputati a far prevalere l'interesse nazionale. Il voto è previsto in serata.

Il rischio di bocciatura al Parlamento dell'accordo sulla Brexit comunque si fa sempre più concreto. Ma il futuro del governo conservatore dipende anche dall'entità della sconfitta, per questo nelle ore che precedono il voto a Westminster sono molte le previsioni degli analisti politici diffuse dai media britannici. L'ipotesi peggiore, per la premier, è quella presentata dal Financial Times, la cui analisi prevede che May possa essere sconfitta con un margine di ben 250 voti. Se fosse sconfitta con un margine di 100 voti, invece, il risultato sarebbe considerato paradossalmente positivo e, secondo il quotidiano economico, potrebbe dare alla premier la fiducia necessaria per tornare a Bruxelles e cercare di rinegoziare i termini del divorzio.

May ha fatto sapere tramite il suo portavoce che risponderà «rapidamente» all'esito del voto sul suo accordo per la Brexit. Il portavoce non ha chiarito se il primo ministro si riferisca a nuovi passi negoziali o ad altro, come ad esempio le sue dimissioni, in caso di bocciatura. Anche se il primo ministro ha più volte ribadito di non avere alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni anche nel caso di una clamorosa sconfitta.

Prendere le redini della Brexit, sottraendole a un governo in bilico, è inogni caso l'obiettivo del Parlamento inglese a partire da stasera. Il problema è quello di mettere insieme un fronte che vada oltre i no e i rinvii: in un'aula unita finora in maggioranza solo sul no all'accordo di May, sul no a un traumatico divorzio senz'accordo (no deal) e su una possibile proroga dell'articolo 50 (se Bruxelles ci sta) con conseguente slittamento della scadenza dell'uscita dall'Ue fissata ad oggi per il 29 marzo.

Il Partito Conservatore guidato di May dispone in totale di 318 seggi su 650 alla Camera dei Comuni, sette in meno della maggioranza assoluta. Mentre il Partito Laburista di Jeremy Corbyn, pur essendosi avvicinato molto in termini di consensi popolari (entrambi hanno superato il 40%) si è fermato, al netto di singole defezioni, a 262 deputati. Gli

indipendentisti scozzesi dell'Snp si attestano a 35, i Liberaldemocratici a 12, la destra unionista nordirlandese protestante del Dup a 10 (decisivi finora per assicurare almeno sulla carta una maggioranza al governo May), i repubblicani nordirlandesi dello Sinn Fein a 7 (ma assenti per principio da Westminster come forma di boicottaggio), gli indipendentisti gallesi di Plaid Cymru a 4 e i Verdi a 1.

In teoria May può contare su una forza di 328 seggi (Tories più Dup). Ma sulla Brexit - e soprattutto sulla bozza d'intesa raggiunta con Bruxelles - le divisioni sono laceranti e apparentemente irreparabili. I conservatori brexiteers hardcore sono stimati dai media fino a un massimo di 70-80, a cui vanno aggiunti i 10 del Dup decisamente scontenti dell'accordo con l'Ue per la questione del confine fra Irlanda e Irlanda del Nord. I pro-Ue convinti si fermano invece a una ventina, forse qualcuno in più, aperti a un referendum bis. Mentre la pattuglia dei Tories scozzesi, che fa capo alla leader locale moderata Ruth Davidson, assommano a 13 e lo zoccolo duro centrista rimasto con May non supera di molto quota 200, fra gli eletti nei collegi d'Inghilterra e Galles.

I gruppi minori (Snp, Libdem, Plaid Cymru e Verdi) sono compatti: anti- Brexit e favorevoli in generale a

un secondo referendum. Mentre il Labour è unito contro il piano May, ma spaccato sulle alternative: i favorevoli a un secondo referendum sono calcolati fra 130 e 200 dei suoi 260 deputati circa, oltre a una larga maggioranza di lord e al sindaco di Londra, Sadiq Khan; ma Corbyn e alcune decine di fedelissimi del leader, esponenti d'una sinistra interna storicamente eurocritica, puntano semmai su elezioni anticipate (sperando di conquistare Downing Street) e su una Brexit più soft. Mentre un drappello di laburisti eletti in collegi 'brexiteer' non esclude un compromesso con i Tories: prima o poi.

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA