Brexit, Boris Johnson: «Vogliamo intesa ma 'no deal' resta probabile. Ue e Regno Unito sono molto lontani»

Londra e Bruxelles sempre più lontane dall'intesa su Brexit. Ne ha parlato a Sky il primo ministro britannico Boris Johnson dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: «Noi vogliamo provare con tutto il cuore a raggiungere un accordo di libero scambio con Bruxelles Continueremo a provare. Saremo il più creativi possibile. Ma quello che non possiamo fare è scendere a compromessi sulla natura fondamentale della Brexit, che è la nostra capacità di controllare le nostre leggi, controllare la nostra pesca».

Morgan Stanley, indice FTSE 250 perderà fino al 10% in caso di no-deal sulla Brexit

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.

We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2020