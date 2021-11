Breivik, chi è il terrorista della strage di Utoya: dagli attentati al carcere

I due attentati terroristici coordinati più violenti della storia della Norvegia dalla fine della seconda guerra mondiale si svolsero tra le 15:25 e le 18:55 del 22 luglio 2011. Il trentaduenne norvegese e simpatizzante di estrema destra Anders Breivik uccise 77 persone. Otto furono uccise con un'autobomba nei pressi del quartier generale del governo a Oslo, nell'esplosione morirono otto persone e 209 rimasero ferite, di cui dodici gravemente. Poco dopo, poi, sull'isola di Utoya dove era in corso un campus giovanile del partito laburista Breivik fece fuoco e uccise 69 giovani.

Il processo

Più volte durante il processo è stato immortalato con un braccio teso a conferma delle sue simpatie naziste. L'uomo è stato condannato a 21 anni di carcere nel 2012 (il massimo della pena in Norvegia) ma non ha mai accennato a segnali di pentimento.

Davanti ai giudici ha detto che voleva mandare un "messaggio forte al popolo, per fermare i danni del partito laburista" e per fermare "una decostruzione della cultura norvegese per via dell'immigrazione in massa dei musulmani".

Il carcere

Nel 2014 il pluriomicida tornò agli onori delle cronache per aver minacciato di fare uno sciopero della fame perché la Playstation presente nella sua cella era troppo vecchia: «Voglio una PS3, mi costringete all'inferno e non riuscirò a sopravvivere a lungo», queste furono le sue dichiarazioni. Tra le richieste che avanzò anche l'accesso a un pc, passeggiate più lunghe e lo stop definitivo alle perquisizioni corporali.

