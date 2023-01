Brasile, i raid violenti dei sostenitori di Bolsonaro: cosa sta succedendo

L'assalto al Parlamento organizzato dai sostenitori di Bolsonaro è una vicenda che ha molti aspetti in comune con il raid dei sostenitori di Trump andato in scena due anni fa a Washington. Ma cosa è successo in Brasile 24 ore fa? E come è la situazione adesso?

Brasile, centinaia arresti per tentato golpe a Brasilia

Le istituzioni prese di mira

Al momento le forze di sicurezza hanno ripreso il controllo del Congresso a Brasilia dopo che questo era stato preso d'assalto dai sostenitori dell'ex leader dell'estrema destra Jair Bolsonaro. Migliaia di manifestanti sono entrati nell'edificio del Congresso - alcuni hanno fatto irruzione nell'aula del Senato - così come nel palazzo presidenziale e nella Corte Suprema di Brasilia. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per respingere la folla e ha arrestato centinaia di persone.

Cosa vogliono i manifestanti



Bolsonaro, che ha perso le elezioni presidenziali contro l'esponente della sinistra Luiz Inácio Lula da Silva in ottobre, ha twittato per condannare le "invasioni di edifici pubblici". Non è in Brasile: si trova in Florida.

I suoi sostenitori si rifiutano di accettare di aver perso le elezioni e chiedono l'intervento dei militari e le dimissioni di Lula. Lula, in viaggio ufficiale nello Stato di San Paolo, ha definito i rivoltosi di domenica "fanatici fascisti" e ha promesso di punirli.

Bolsonaro, la sconfitta e i collegamenti con i raid

Bolsonaro ha a lungo messo in dubbio l'affidabilità dei sistemi elettorali brasiliani, senza portare prove a sostegno della sua tesi e si è rifiutato di ammettere in modo inequivocabile la sua sconfitta a ottobre contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, insediatosi il 1° gennaio. Prima di partire per la Florida negli ultimi giorni della sua presidenza, Bolsonaro ha invitato i suoi sostenitori a evitare la violenza e ha suggerito loro di andare avanti.