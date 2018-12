Brasile, primi attacchi contro Bolsonaro: inchiesta per corruzione su prossimo ministro dell'Interno

Ancora deve entrare in carica e già arrivano i primi attacchi contro il presidente brasiliano Bolsonaro. Su richiesta della procura generale, il Supremo tribunale federale (Stf) brasiliano ha autorizzato l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Onyx Lorenzoni, designato ministro della Casa Civile nel futuro governo di Jair Bolsonaro. In base alle indagini, Lorenzoni avrebbe ricevuto denaro illegalmente dalla multinazionale della carne Jbs, il secondo gruppo alimentare al mondo. Lorenzoni, uomo di stretta fiducia del capo di Stato eletto, ha già ammesso pubblicamente di aver avuto del denaro dalla Jbs nel 2012, ma gli inquirenti sostengono che il politico abbia ottenuto finanziamenti illeciti anche nel 2014. Le accuse si basano sulle testimonianze di ex dirigenti della Jbs, ora collaboratori di giustizia, i quali a suo tempo hanno fatto scattare una denuncia per corruzione anche nei confronti del presidente della Repubblica uscente, Michel Temer.



Intanto il Supremo tribunale federale (Stf) brasiliano analizzerà una nuova richiesta di 'habeas corpus' in favore dell'ex presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, in carcere per scontare una condanna in primo grado a nove anni per corruzione e riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato sui fondi neri Petrobras, la Mani Pulite verdeoro. Secondo gli avvocati dell'ex sindacalista metalmeccanico, la sentenza a suo carico è nulla perché il giudice che la emise, Sergio Moro, futuro ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro, avrebbe agito «per fini politici». Nel frattempo la procuratrice generale, Rachel Dodge, ha detto che la richiesta di 'habeas corpus' avanzata dai legali di Lula non va accolta perché «infondata» e basata su «illazioni» slegate dai fatti.



E arrivano nuove minacce di morte per Bolsonaro, che lo scorso 6 settembre durante un comizio fu accoltellato allo stomaco da uno squilibrato: lo ha reso noto l'attuale ministro per la Sicurezza istituzionale, generale Sergio Etchegoyen, sottolineando che per questi motivi saranno adottate «misure speciali di sicurezza». «Posso dire che almeno quindici giorni fa ci sono state nuove minacce» nei confronti del capo di Stato, ha aggiunto Etchegoyen, secondo cui particolare «cautela» dovrà essere adottata il primo gennaio 2019, giorno della cerimonia in cui Bolsonaro si insedierà ufficialmente al governo.



E tra le anticipazioni del neogoverno, c'è anche quella che Bolsonaro, eliminerà l'attuale ministero del Lavoro nel suo governo. Il dicastero sarà quindi diviso in tre parti, che saranno amministrate da altrettanti ministeri: Economia, Giustizia e Cittadinanza. In particolare il futuro ministro della Giustizia, l'ex giudice Sergio Moro, sarà responsabile per la «concessione dei permessi sindacali», ha spiegato Lorenzoni. Entro la settimana Bolsonaro dovrebbe annunciare la lista completa dei suoi prossimi ministri. Finora l'ex capitano dell'esercito ne ha scelti 20 e l'obiettivo - ha confermato il ministro della Casa Civile designato - è quello di arrivare ad un massimo di 22.

Il 54% dei brasiliani ha un'aspettativa positiva sul futuro governo del presidente Jair Bolsonaro, secondo quanto emerso da un sondaggio della società di consulenza Ipsos realizzato nel Paese sudamericano. Per il 54% degli intervistati, l'amministrazione Bolsonaro è attesa con aspettative «positive o molto positive», riferiscono i dati registrati nel Barometro politico preparato da Ipsos insieme al quotidiano Estado de Sao Paulo. Sempre secondo il sondaggio, il 23% degli intervistati attende l'arrivo di Bolsonaro con un?aspettativa «negativa o molto negativa». La consultazione pubblicata oggi fa parte di un lavoro di ricerca più ampio i cui primi dati sono stati pubblicati nel fine settimana, quando è stato riferito che Bolsonaro ha il 61% di approvazione tra i brasiliani.

