Brasile, il presidente Bolsonaro vuole eliminare gli autovelox: «Tolgono il piacere della guida»

In Italia si discute da anni, senza successo, se aumentare i limiti di velocità sulle autostrade a 150 chilometri orari. In Brasile si va per vie molto più veloci. Senza citare studi tecnici - pretesi dalla giustizia un mese fa - il presidente Jair Bolsonaro, ha difeso ancora una volta la sua intenzione di ritirare gli autovelox dalle autostrade del Paese, con la giustificazione di voler restituire ai concittadini «il piacere di guidare». Un mese fa, il quinto Tribunale civile di Brasilia ha stabilito che il governo federale «si deve astenere dal rimuovere i radar dalle autostrade» e ha commissionato appositi studi che dimostrino i benefici risultanti dalla mancata installazione di nuovi radar. Un'intenzione, quest'ultima, manifestata dal capo di Stato diverse volte negli ultimi mesi e ripetuta anche la notte scorsa durante il programma 'Silvio Santos' sul canale Sbt. Per Bolsonaro gli autovelox non solo ostacolano il traffico, ma sono anche tra le cause di molti incidenti.

