Bolsonaro come Trump, porterà l'ambasciata a Gerusalemme: l'annuncio di Netanyahu

«Il presidente Jair Bolsonaro ha detto che trasferirà l'ambasciata del Brasile a Gerusalemme. La questione non è se ciò avverrà, ma quando». Lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu, attualmente in visita in Brasile, in un comunicato diffuso alla stampa israeliana.

LEGGI ANCHE Gerusalemme, apre l'ambasciata Usa. Netanyahu: è la nostra capitale

LEGGI ANCHE Israele, Ivanka Trump inaugura sede ambasciata Usa

«Anche il presidente Donald Trump si espresse così e poi trasferì l'ambasciata. Lo stesso farà Bolsonaro». Netanyahu ha confermato poi che il neo presidente del Brasile visiterà Israele «prima di marzo».



Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA