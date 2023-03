Pietrostefani e gli ex Brigate Rosse, a Parigi la Corte di cassazione ha confermato il «no» all'estradizione

A quasi due anni dall'operazione «Ombre rosse» pianificata dai governi e dalle polizie di Parigi e Roma per riportare in Italia «dieci terroristi e assassini», come continua a chiamarli il ministro della Giustizia d'Oltralpe Eric Dupond-Moretti, la Corte di cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. L'ultima parola su questa riedizione della quasi quarantennale questione degli «esuli», o «rifugiati» o «latitanti» che lì hanno trovato riparo dalle condanne inflitte durante gli anni di piombo. Dunque, nessun clamoroso colpo di scena



A giugno 2022 la Corte d'appello francese ha dato un primo parere sfavorevole all'estradizione dei 10 ex terroristi. L'ex deputato leghista Daniele Belotti espose a Parigi lo striscione in francese: «L'Italia vuole giustizia»



Cosa succede nella capitale francese

A Parigi, l'annuncio della sentenza della Corte di Cassazione sull'estradizione di 10 ex militanti di estrema sinistra italiani, in gran parte ex delle Brigate rosse, rifugiati in Francia dopo gli «anni di piombo». Un secco «no».

Per i 10, di cui 8 uomini fra i quali Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e 2 donne (le ex Br Marina Petrella e Roberta Cappelli), il tribunale francese ha negato, il 29 giugno dello scorso anno, l'estradizione chiesta dall'Italia. La presidente della Chambre de l'Instruction aveva motivato il rifiuto con il rispetto della vita privata e familiare e con il diritto a un processo equo, garanzie previste dagli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, il giorno dopo, aveva però affermato che «quelle persone, coinvolte in reati di sangue, meritano di essere giudicate in Italia». Di conseguenza, il procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, Rémy Heitz, in rappresentanza del governo, aveva immediatamente presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, ritenendo necessario appurare se gli ex terroristi condannati in Italia in contumacia beneficeranno o meno di un nuovo processo se la Francia li consegnerà. Lo stesso procuratore contestava la decisione del tribunale sulla presunta violazione della vita privata e familiare degli imputati.



Cos'è l'estradizione

È l'Istituto attraverso il quale uno Stato consegna (estradizione passiva) un individuo presente sul suo territorio a un altro Stato che ne abbia fatto richiesta (estradizione attiva), al fine di dare esecuzione a una pena detentiva (estradizione esecutiva) o a un processo (estradizione processuale).

L’estradizione si configura come uno strumento di cooperazione internazionale nel settore penale ed è regolata prevalentemente da norme di diritto internazionale pattizio. Si tratta per lo più di trattati bilaterali, anche se di recente sono state concluse convenzioni multilaterali per introdurre normative uniformi in materia.

A livello comunitario, in materia di estradizione è stata adottata nel 2002 la decisione quadro sul «mandato d’arresto europeo», che disciplina le procedure di consegna di persone ricercate tra gli Stati membri dell’Unione Europea (l’Italia vi ha dato attuazione con l. n. 69/2005).



Le polemiche

«È una vergogna che non ha fondamento giuridico. Io e la mia associazione facciamo appello al ministro Nordio affinché la giustizia italiana intervenga. E chiedo alla Francia: se fosse successa la stessa cosa al contrario con le vittime del Bataclan?». Così Roberto Della Rocca, uno dei sopravvissuti agli attentati delle Brigate rosse, commenta la sentenza della Cassazione francese, che ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei dieci ex Br. Della Rocca, che è anche presidente dell'Associazione nazionale vittime del terrorismo, lavorava per Fincantieri nel 1980 quando fu ferito a Genova durante un attentato delle Br.



«Auspicavamo una sentenza libera e la Corte di Cassazione francese si è mossa su questo solco. È stato riconosciuto che la quasi totalità degli ex terroristi ha vissuto in Francia dai 25 ai 40 anni, trovando nel paese una situazione familiare stabile, un inserimento professionale e sociale, senza più nessun legame con l'Italia. Non stiamo parlando cioè di mafiosi che mantengono il loro solido legame con la struttura criminale ma di uomini e donne reinseriti nella società che li ha accolti in nome della dottrina Mitterand. Pur non facendo sconti morali e politici alle persone coinvolte che hanno gravi responsabilità, riteniamo che la sentenza sia una lezione di civiltà giuridica che deluderà chi si aspettava un dono politico di Macron alla presidente italiana Meloni». Così Luana Zanella, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.



«Ormai sono passati più di 47 anni, la pena in sé mi interessa fino a un certo punto. Trovo anche giusto ciò che ha fatto la Cassazione francese. Bisogna ragionare nei termini di restituire un pò di verità sulle vicende: la vera partita non è l'estradizione quanto misurare se queste dieci persone daranno un contributo per capire quanto è successo in quegli anni». Così Alberto Di Cataldo, figlio di Francesco, il maresciallo ucciso a Milano dalle Br il 20 aprile 1978, commenta la sentenza della Cassazione francese che ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei dieci ex Br.

Le Ombre rosse

Il nome più noto dell'elenco è anche l'unico che non ha mai fatto parte di una banda armata, giudicato più tardi rispetto agli altri Giorgio Pietro Stefani è stato un dirigente di Lotta continua che ha sempre agito alla luce del sole tranne quando secondo la sentenza di condanna, partecipòalla pianificazione dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, assassinato a Milano il 17 maggio 1972. Pietrostefani, che compirà ottant'anni a novembre, andò in Francia alla vigilia dell'ultimo verdetto (2000) mentre gli altri due condannati (Adriano Sofri e Ovidio Bompressi, come lui proclamatisti sempre innocenti quel delitto) rientrarono in carcere per scontare la pena.

ltre sei persone comprese nella lista aderirono invece al comuniste le Brigate rosse, e tra loro due donne condannate all'ergastolo: Marina Petrella, 68 anni, e Roberta Cappelli, 67, entrambe appartenenti alla «colonna romana». Petrella è tra responsabili dell'omicidio del generale Enrico Galvaligi, ucciso la sera del 31 dicembre 1980, e fu coinvolta nel sequestro del giudice Giovanni D'Urso; ne l2007 fu vicinissima all'estradizione finchè l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy decise di bloccarne la riconsegna (per le sue precarie condizioni di salute) su sollecitazione della cognat, l'attrice italiana Valeria Bruni Tedeschi. Anche Cappelli è stata condannata per il delitto Galvaligi, a cui si aggiunge l'omicidio dell'agente di polizia Michele Granato assassinato nel novembre '79. Tra i reati addebitati alle due ex brigatiste c'è il ferimento del vice-questore della Digos di Roma. Nicola Silmone, colpito il 6 gennaio 1982, per il quale fu ritenuto responsabile pure Giovanni Alimonti, 67 anni. che dovrebbe scontare unidic anni e mezzo di prigione.

#LuigiSbarra: 38 anni fa l’assassinio da parte delle Brigate Rosse di Ezio Tarantelli,un vero riformista,un uomo libero,animato da una grande passione civile e sociale. Le sue idee per sconfiggere l’inflazione rimangono sempre attuali, un punto di riferimento costante per la Cisl pic.twitter.com/WFPO2YkOsX — CISL Nazionale (@CislNazionale) March 27, 2023





Delle Br hanno fatto parte anche Enzo Calvitti, 68 anni, condannato a 18 anni e 7 mesi di prigione per associazione sovversiva, banda armata e altri reati, e Maurizio di Marzio, 62 anni, chiamato a espiare una pena (presumibilmente prescritta, ma l'Italia insiste ne ldire no). di cinque anni e nove mesi. E ancora Sergio Tornaghi, 65 anni, militante della colonna milanese «Walter Alasia»: su di lui pesa un ergastolo per l'uccisione di Renato Briano, direttore generale della «Ercole Marelli», assassinato la mattina del 12 novembre 1980 mentre andava al lavoro in metropolitana.

A completare l'elenco ci sono tre ex appartenenti a formazioni cosiddette «minori» del terrorismo italiano. Uno è Narciso Manenti, 65 anni, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, freddato a Bergamo il 13 marzo 1979, nella sala d'aspetto del medico dove aveva accompagnato il figlio di 10 an- ni, per una visita. L'attentato fu rivendicato da Guerriglia proletaria, sigla considerata vicina a Prima linea.

Un altro è Luigi Bergamin, oggi settantaquattrenne, con una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione per vari reati tra i quali gli omicidi dell'agente della Digos milanese Andrea Campagna e del maresciallo della polizia penitenziaria Antonio Santoro; sono due dei quattro delitti consumati dai Proletari armati per il comunismo confessati da Cesare Battisti al suo rientro in Italia, dopo la cattura avvenuta a gennaio 2019 che pose fine a una lunga latitanza vissuta in larga parte proprio in Francia, da cui fuggì nel 2004 per evitare una probabile estradizione, e poi in Brasile. La pena di Bergamin era stata dichiarata «estinta per prescrizione» dalla Corte d'appello di Milano, ma una sentenza della Cassazione ha successivamente annullato quel verdetto.

L'ultimo della lista è Raffaele Ventura, 73 anni, già militante delle Formazioni comuniste combattenti, condannato a 24 anni e 4 mesi per l'omicidio del brigadiere di polizia Antonio Custra ucciso a Milano il 14 maggio 1977, durante i furiosi scontri di piazza in cui fu scattata la famosa foto del giovane incappucciato, armato di pistola, con le gambe piegate mentre prende la mira ad altezza d'uomo. Un'ico- na degli «anni di piombo», prolungati fino a oggi con l'operazione «Ombre rosse».