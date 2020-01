Adolescenti trovano una borsa in strada, poi la scoperta choc: dentro braccia e gambe di un ragazzo

Quando hanno avvistato quella borsa abbandonata in strada, mai avrebbero potuto pensare che dentro fossero stati stipate le braccia e le gambe di un ragazzo. Una scoperta choc per la quale da ore la polizia indaga per rintracciare il resto del corpo e risalire all’identità della vittima.

La scoperta è stata fatta lunedì sera da un gruppo di adolescenti a Dublino, a Moatview Gardens. Gli investigatori ipotizzano che i resti possano appartenere a un ragazzo scomparso che era stato recentemente minacciato in una guerra tra bande di droga. Secondo l'Irish Independent, pare che la borsa sia stata lanciata in strada da una macchina: gli agenti credono che i killer se ne siano disfatti in fretta per paura di essere seguiti.



La polizia sta comunque esaminando l’elenco delle persone scomparse e sollecitano i parenti e gli amici che temono per la sorte di un caro a mettersi in contatto con loro. Le forze dell’ordine hanno chiesto anche l’aiuto di coloro che sono passati in auto in quella zona: nei filmati delle loro dashcam potrebbe esserci la soluzione del mistero.



La polizia vuole parlare con chiunque fosse nei pressi di Moatview Gardens e nell'area di Drive di Coolock, o in qualsiasi strada adiacente, tra le 21.30 e le 22 di lunedì.

