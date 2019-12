Boris Johnson, un inglese su 3 pensa di poter fare il premier meglio di lui

Un cittadino britannico su 3 è convinto di poter fare meglio di Boris Johnson come primo ministro. È il risultato di un sondaggio condotto da YouGov alla vigilia del voto che (secondo le previsioni) potrebbe dare a Johnson la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Soltando il 23% delle persone interpellate ha ammesso di sentirsi meno preparato dell'attuale premier per guidare il governo del Paese, mentre il 33% dice di considerarsi più bravo. Una percentuale che diventa ancora più elevata se si guarda alle risposte che hanno dato gli elettori sotto i 24 anni (il 43% si crede più bravo di Johnson a governare), mentre più modesti si sono dimostrati i britannici che hanno superato i 65 anni (solo il 26% si sente all'altezza).

Elezioni Regno Unito, code ai seggi: è la notte della verità sulla Brexit

Boris Johnson, l'uomo della Brexit che spacca a metà il Regno Unito



Il differente risultato a seconda delle fasce d'età riflette il diverso grado di consenso che il leader conservatore riscuote alle urne: i sondaggi dicono che solo il 19% dei giovani considera Johnson il miglior premier possibile tra i candidati, mentre tra gli anziani la pensa così il 60% degli interpellati. Vistose oscillazioni di popolarità anche tra elettori pro e anti Brexit: quasi il 50% di coloro che al referendum votarono per restare nell'Unione europee si considerano meglio attrezzati di Johnson per affrontare l'incarico di governo, mentre fra coloro che hanno votato per lascare la Ue appena il 21% si ritengono più bravi. Se poi il confronto viene fatto con i predecessori di Boris, il tasso di autostima dei cittadini britannici sale ancora: il 39% degli interpellati pensa di poter fare meglio di Theresa May, il 40% meglio di David Cameron.



© RIPRODUZIONE RISERVATA