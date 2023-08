Allarme Nato, bombardieri russi intercettati sopra la Danimarca: l'Olanda schiera gli F-16

Le forze aeree danesi hanno intercettato un aereo da guerra russo in corrispondenza del Mare del Nord, diretto verso l'Olanda. Anche dai Paesi bassi si sono levati in volo aerei da combattimento F-16 in risposta. «Questa mattina alle 7.19 alla base aerea i Volkel è scattata l'allerta di reazione rapida (la procedura della Nato a protezione dello spazio aereo dei Paesi membri, ndr) per un bombardiere russo che volava verso la zona di responsabilità olandese. L'aereo è stato intercettato da aerei danesi in territorio danese», si legge in un comunicato delle forze aeree olandesi.

