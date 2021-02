Cnn: bombardieri statunitensi B-1 schierati in Norvegia. «Mossa di Biden contro la Russia»

La Cnn riferisce che quattro bombardieri B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force in Texas saranno spostati nella base aerea di Orland in Norvegia, e che nelle prossime tre settimane inizieranno le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale. L'emittente statunitense cita più funzionari della difesa. L'aeronautica militare Usa si rende protagonista di una mossa molto esplicita. Si tratta della prima volta per gli Stati Uniti, una mossa di Joe Biden che rappresenta un chiaro messaggio per Mosca. Secondo quanto riferisce la Cnn l'esercito americano opererà nella regione artica, ritenendola strategicamente importante, e difenderà gli alleati nell'area da qualsiasi aggressione russa vicino al confine del Paese.

Ultimo aggiornamento: 23:00

