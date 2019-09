Blanca Fernandez Ochoa, leggendaria sciatrice spagnola, scomparsa da 10 giorni

Blanca Fernandez Ochoa è scomparsa da 10 giorni. La spagnola, campionessa olimpica di sci, è sparita il 23 agosto nella valle della Fuenfria, nel municipio di Cercedilla, a circa 60 chilometri da Madrid, dopo che la sua auto è stata trovata nel Parco Naturale Dehesas. Le ricerche proseguono senza sosta: più di 400 persone, fra volontari, Guardia Civile, Polizia e Guardia Forestale stanno setacciando un'area di 3500 ettari.



La famiglia dell'atleta considera possibile un incidente come causa della scomparsa, sottolineando che Blanca conosceva molto bene la zona e il fatto che avesse lasciato il telefono cellulare a casa può significare che fosse uscita semplicemente per una passeggiata. La 56enne Ochoa - prima donna spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi Invernali con il bronzo nello slalom ad Albertville 1992 - é stata vista per l'ultima volta lo scorso 23 agosto. Secondo fonti citate dai media spagnoli, la donna aveva detto a sua figlia che si sarebbe recata per quattro giorni a fare un'escursione, cosa che avrebbe fatto in passato anche in solitaria.

Ultimo aggiornamento: 17:24

