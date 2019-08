Blackout a Londra e nel Regno Unito: guasto alla rete elettrica, trasporti in tilt

Blackout a Londra e nel Regno Unito per un guasto alla rete elettrica e i trasporti sono andati in tilt. Il blackout generalizzato è accaduto oggi in diverse zone dell'Inghilterra e del Galles a causa di un guasto tecnico che ha coinvolto due dei principali generatori del Paese. Lo rendono noto i media e lo conferma il gestore delle reti elettriche, National Grid Electricity System Operator, precisando tuttavia che nel frattempo «il problema è stato risolto».

Pemadaman listrik di London dan beberapa daerah lain. Kejadian terbesar sejak "The London Blackout 2003)

Blackout Strikes London As UK Power Grid "Experiences A Major Incident" | Zero Hedge https://t.co/LNxZQPqy7S — elalege (@elalege) August 9, 2019

