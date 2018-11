Black Friday, spara in un centro commerciale in Alabama e ferisce 2 persone: ucciso dalla polizia

Paura durante le prime ore del Black Friday. In un centro commerciale dell'Alabama un ragazzo di 21 anni ha aperto il fuoco e ha ferito due persone, prima di essere ucciso dalla polizia. I due feriti di 18 e 12 anni sono stati trasportati in ospedale. Non è chiaro cosa abbia spinto il ragazzo 21enne ad aprire il fuoco.

Shooting at a mall in Alabama leaves one person dead and two teens injured, police say. https://t.co/UpsmkzrChu pic.twitter.com/zVRxnVY2y7 — ABC News (@ABC) 23 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 18:03

