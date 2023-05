Birra nei quadri dei grandi artisti danesi dell'800: dipingevano con le proteine dei lieviti

Raffaello usava il blu egizio, Vermeer usava polveri di quarzi e lapislazzuli, e i pittori danesi all’alba dell’Ottocento usavano birra. O meglio, proteine derivate dai lieviti, cioè dai sottoprodotti di scarto dei birrifici in auge all’epoca. Come a dire che i rifiuti dei birrifici potrebbero essere stati la risorsa dei pittori dell’Età d’oro danese. Insomma, a ciascuno il proprio ingrediente segreto. Tra sacro e profano, nobile e povero.

L'"ingrediente"

Eccolo allora l’elemento inaspettato che nella preparazione delle tele usate all’inizio del XIX secolo, ha reso grandiosi quadri come la “Dronning Marie in the Sound” dell’artista danese Cristoffer Wilhelm Eckersberg. Non altro che la proteina del lievito di birra nel suo strato di base. Lo ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, coordinato dagli italiani Enrico Cappellini e Fabiana Di Gianvincenzo, entrambi dell’Università di Copenaghen, e alla quale hanno collaborato la Royal Danish Academy di Copenaghen e la National Gallery of Denmark.

Si apre così una nuova pagina nella storia dell’arte. Tutto è iniziato dallo studio ravvicinato dei dipinti dell’Età d’oro danese, nella prima metà dell’Ottocento, quando ci fu un’esplosione di creatività artistica, come testimonia la collezione straordinaria della National Gallery of Denmark. L’idea di fondo è che comprendere le composizioni chimiche di questi dipinti è la chiave per preservarli. Sono state così esaminate 10 opere, tutte del periodo compreso fra il 1826 e il 1833. È stato verificato che di queste dieci, le sette tele che provengono dall’Accademia di Belle Arti di Copenaghen conservano le tracce delle antiche proteine.

Nei sette dipinti sono emerse proteine di “Saccharomyces cerevisiae”, oltre a varie combinazioni di proteine di grano, orzo, grano saraceno e segale. Tutte queste proteine sono coinvolte nella fermentazione della birra. Perché si usava la birra? Testi e analisi hanno mostrato che la miscela si teneva insieme e forniva una superficie pittorica stabile. Perché proprio le tele dell’Accademia? Le proteine derivate dai sottoprodotti della lavorazione della birra venivano utilizzate dagli artigiani dell’Accademia per preparare le tele per pittori celebri, come Christoffer Wilhelm Eckersberg, appunto, o per studenti in seguito diventati famosi, come Christen Schiellerup Kobke.

Questo dato cambia in modo significativo la storia delle tecniche della pittura a olio e mostra come nella società danese degli inizi del XIX secolo vi fosse una grande interconnessione fra economia e produzione artistica. Come è avvenuta la scoperta? I frammenti di proteine derivate da lievito e cereali sono stati identificati utilizzando la paleoproteomica, ossia l’analisi della struttura e delle funzioni di proteine prelevate da campioni di materiali antichi. «L’applicazione della paleoproteomica è relativamente nuova nello studio dell’eredità culturale», osserva Di Gianvincenzo, prima autrice della ricerca. «La presenza di cereali e lievito era inaspettata», aggiunge. Anche per Cappellini la proteomica è uno strumento potente per studiare oggetti artistici, anche moto antichi, perché permettere di identificare con sicurezza le minime tracce di proteine «anche in contesti danneggiati e contaminati».