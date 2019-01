Bird box challenge, allarme per la nuova folle sfida che parte da un film di Netflix

Una benda sugli occhi e l'insana idea di andare in giro per le strade imitando Sandra Bullock nel film "Bird Box", il più visto su Netflix nel ultima settimana. La pellicola diretta dal premio Oscar Susanne Bier ha fatto scattare l'allarme negli Stati Uniti, dove ha preso il via la «Bird Box Challenge», con migliaia di utenti che imitano Sandra Bullock bendandosi gli occhi. Molto di loro sono finiti in ospedale, costringendo la piattaforma di streaming a diramare un comunicato.

Netflix ออกมาเตือนให้แฟนๆ ทำ #BirdBoxChallenge กันด้วยความระมัดระวัง หลังมีคนปิดตาตัวเองออกมาทำกิจกรรมข้างนอกแบบในหนัง Bird Box มากขึ้นเรื่อยๆ บางคนทำกิจกรรมที่อันตรายอย่างการขับรถด้วย ส่วน Bird Box ขึ้นแท่นเป็นหนัง Netflix ที่มียอดเข้าชม 7 วันแรกสูงสุดไปแล้วที่ 45 ล้านบัญชี pic.twitter.com/elzvFxW5Dq — Beη🏳️‍🌈 (@ben_muangwong) 5 gennaio 2019

"Infilatevi una benda sugli occhi e potrete sfuggire alle vostre paure, a creature ostili che assumono la forma di quello che vi spaventa di più al solo scopo di spingervi alla follia", promette Bird Box, il film in cui una donna cerca di salvare i suoi figli da un’epidemia di suicidi e da un mostro invisibile che sta decimando l'umanità.

Oltre alla Bullock, ci sono Sarah Paulson e John Malkovich, grazie ai quali il film è diventato un cult in una settimana con oltre 45 milioni di visualizzazioni.

Ma negli Usa la cosa è stata presa un po' troppo serimaente da molte persone che hanno messo in pratica il suggerimento. Sono saliti a quasi 20mila i post su Instagram accompagnati dall’hashtag #birdboxchallenge, con le persone che si bendano occhi e cercano di fare le cose assurde: da guidare l'auto, a lanciare in aria un'ascia, a camminare dentro un centro commerciale, o per strada. Tutto con gli occhi rigorosamente chiusi. Ma dopo centinaia di persone arrivate nei pronto soccorso, è scattato l'allarme.

Netflix ha dovuto diramare un comunicato invitando gli americani a non aderire alla folle sfida del Bird Box Challenge. «Non pensavamo che avremmo dovuto specificarlo - scrivono - ma, per favore, non fatevi del male».