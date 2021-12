Biden si ricandida presidente anche per il 2024: «Se sarò in buona salute correro e batterò di nuovo Trump»

Un secondo mandato di Joe Biden alla Casa Bianca? Il presidente degli Stati Uniti non lo esclude, anzi, in un'intervista alla Abc Biden ha ammesso che intende correre alle elezioni del 2024 e le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo.

«Sì», risponde a chi gli chiede se intenda candidarsi per un secondo mandato nel 2024. «Ma vediamo cosa dirà il destino, che è intervenuto più volte nella mia vita. Se sarò in salute, in buona salute, come lo sono ora, correrò», spiega precisando che una nuova sfida con Trump aumenterebbe le chance di una sua canditura.

Biden negativo al Tampone

Il presidente Joe Biden è risultato negativo al Covid-19, dopo essere stato in contatto la scorsa settimana con un membro dello staff della Casa Bianca poi risultato positivo. Per Biden si tratta del secondo test molecolare negativo, dopo quello già effettuato lunedì. Negativo anche il tampone effettuato dalla vicepresidente americana Kamal Harris, anche lei a contatto con un componente del suo staff risultato positivo. Lo informa la Casa Bianca. La vicepresidente sarà nuovamente testata venerdì e lunedì, come raccomandato dalle autorità sanitarie.