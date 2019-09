A 10 anni vende i suoi giocattoli per il funerale dello zio: «Voglio fare qualcosa per lui»

Il suo amato zio muore e il bambino di 10 anni vende i giocattoli per avere i soldi per il suo funerale. Daniel Crase e suo zio Brian erano inseparabili: lo zio amava stare con il suo nipotino, esaudiva ogni suo desiderio e tra loro era nato un rapporto speciale. Quando Brian è morto per un arresto cardiaco per Daniel è stato uno choc, così ha voluto fare un'ultima cosa per aiutare lo zio.

Mamma-nonna partorisce due gemelline a 74 anni grazie alla fecondazione artificiale

Il bambino, superati i primi giorni di dolore, ha reagito e si è messo in strada con tutti i suoi giocattoli, vendendone uno a uno, e raccogliendo qualche soldo per il funerale dell'amato parente scomparso. La storia arriva da Muldrow, piccolo un comune degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Sequoyahm nello Stato dell'Oklahoma. A raccontare la tenera storia è stata la nonna che si è sentita dire dal suo nipotino che voleva a tutti i costi contribuire al funerale dello zio.

Inizialmente Daniel ha provato a vendere i giocattoli davanti a casa, ma non ha avuto successo, così si è spostato di fronte a un supermercato locale. Per ora ha raccolto 400 dollari, ma il suo scopo è di riuscire a guadagnare molti più soldi, come riporta anche la stampa locale.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA