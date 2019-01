Bimbo di tre anni muore soffocato mentre mangia l'uva nella notte di Capodanno

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 09:18

Doveva essere una piacevole serata di festeggiamenti per il nuovo anno, ma per una famiglia di origine ecuadoregna la notte disi è trasformata nella data di unatroppo dolorosa per essere dimenticata. Un, che stava mangiando dell', è: a nulla sono valsi i primi soccorsi della madre, né gli ultimi disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.L'episodio, raccontato da El Pais, è avvenuto ieri sera a, in. Il piccolo, nato in Ecuador ma trasferitosi nelle Asturie con la famiglia quando aveva ancora pochi mesi, è morto dopo che un acino dell'uva gli è andato di traverso. Il bimbo si trovava in compagnia della madre, di uno zio e del suo fratello maggiore, e stava, una tipica tradizione di Capodanno in Spagna, come è quella delle lenticchie in Italia.La madre del bimbo ha provato invano a praticargli la manovra di Heimlich e ha subito chiamato un'ambulanza, che ha trasportato il piccolo Tiago, giunto in ospedale privo di sensi e senza polso. I medici hanno tentato di salvarlo, ma il bimbo è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.«Non so come sia potuto accadere, è un incubo che non riesco ad accettare», avrebbe gridato, tra le lacrime, la mamma del piccolo. La frutta a chicchi o a guscio è molto pericolosa per i bimbi di età inferiore ai quattro anni: a quell'età, infatti, la laringe è posizionata leggermente più in alto rispetto agli adulti e la masticazione può risultare più difficile. Come rendono noto anche alcuni medici spagnoli, mangiare uva è la terza causa di morte per asfissia tra i bambini del paese iberico.