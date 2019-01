Neonato sopravvive 35 ore a -18 gradi fra le macerie di un palazzo crollato in Russia

Un neonato di 11 mesi è sopravvissuto per 35 ore tra le macerie di un palazzo di 10 piani in parte crollato a Magnitogorsk, in Russia, sugli Urali, non lontano dal confine con il Kazakistan: sono morte 7 persone e numerose altre risultano disperse. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni. I soccorritori hanno trovato il piccolo ancora vivo 35 ore dopo l'incidente per i pianti disperati del neonato. A salvarlo, secondo il governatore regionale, Boris Dubrovsky, è stato il fatto che si trovasse nella culla ed era ben coperto.

L'incidente è avvenuto ieri probabilmente a causa di una perdita di gas che ha provocato un'esplosione e il conseguente crollo di una parte del palazzo di 10 piani con 48 appartamenti e 120 inquilini. Secondo i soccorritori, sono 37 le persone che risultano ancora disperse e le speranze di trovarle vive si affievoliscono di ora in ora a causa delle temperature che sforiano i -18 gradi.



Ultimo aggiornamento: 16:25

