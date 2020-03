Bimbo di 8 anni sbranato dai due rottweiler di famiglia: i cani vengono abbattuti

Prima l’attacco. Poi la corsa contro il tempo verso l’ospedale e infine la notizia che ogni genitore non vorrebbe mai ricevere. È una tragedia senza fine quella che ha sconvolto l'esistenza di una famiglia di Dublino che dovrà convivere per tutta la vita con l’immagine del loro bimbo di 8 anni sbranato e ucciso dai due rottweiler di famiglia.

Coronavirus, spesa a "targhe alterne" per ridurre contagio in comune del milanese

Cremona, positivo al virus si suicida lanciandosi dal settimo piano dell'ospedale

Domenica il piccolo era nella sua casa di Saggart, nella zona ovest di Dublino, quando è stato attaccato dai due cani. Inizialmente è stato portato al vicino ospedale di Tallaght prima di essere trasferito all'ospedale pediatrico di Crumlin. I medici hanno tentato il possibile per salvarlo, ma lunedì hanno dovuto comunicare alla famiglia che il bimbo non ce l’aveva fatta.



Un portavoce della polizia ha detto che i rottweiler sono stati abbattuti, ma continuano a essere in corso le indagini. P. John Gilligan, parroco di Saggart, ha affermato che la comunità è «sotto choc» per quella che ha descritto come una «grande tragedia».



«Le persone sono inorridite e sconvolte da quello che è successo - ha detto Sean Crowe, Sinn Féin TD - È un campanello d'allarme per chiunque abbia cani che sono in qualche modo pericolosi. Ma sono consapevole che al momento c'è una famiglia in lutto e che i cani fanno parte di una famiglia come chiunque altro. Al momento l’unica cosa da fare è stare vicino ai genitori».



I rottweiler sono tra le 11 razze canine per le quali in Irlanda si applicano restrizioni. Ai sensi del “Restriction of Certain Dogs” non devono essere ammessi in luoghi pubblici a meno che non siano al guinzaglio o siano portati a spasso con una catena non più lunga di un metro. Per loro la museruola è obbligatoria e possono anche essere portati fuori solo da persone di età superiore ai 16 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA