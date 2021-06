Il bimbo più prematuro di sempre compie un anno: Richard, nato con 5 mesi d'anticipo, entra nel Guinness dei primati

Richard Scott William Hutchinson è il bimbo più prematuro al mondo. Il piccolo ha da poco compiuto un anno e il giorno della sua nascita pesava poco più di 300 grammi. Il parto da record, avvenuto con circa 5 mesi di anticipo, ben 131 giorni prima del dovuto, si è verificato al Children’s Minnesota hospital a Minneapolis, la capitale del Minnesota. Richard era talmente minuto che i suoi genitori riuscivano a tenerlo nel palmo di una mano: da subito i medici avevano detto alla coppia che il bimbo non aveva alcuna possibilità di sopravvivere, eppure il 5 giugno Richard ha spento la sua prima candelina, entrando così a buon diritto nel Guinness dei primati.

Beth, la mamma del bimbo, era stata ricoverata d'urgenza per complicazioni, e a causa della pandemia non ha potuto passare la prima notte col figlio. Ma Richard ce l'ha fatta, combattendo tra la vita e la morte da solo. Verso dicembre, dopo sei mesi trascorsi in ospedale, il piccolo è potuto tornare a casa con i genitori, tra lo sgomento dei medici e la gioia della sua famiglia: «Non mi sembra vero - ha detto Beth commentando la notizia dell'ingresso del bimbo nel Guinness dei primati. È incredibile, siamo felicissimi. Condividere la nostra storia con gli altri è anche un modo per sensibilizzare sui bimbi prematuri».

A baby born weighing less than a pound has beaten the odds and celebrated his first birthday, becoming the most premature baby to survive, according to Guinness World Records. Richard Scott William Hutchinson was born five months prematurely. https://t.co/wntJi3zTiD

— CNN (@CNN) June 19, 2021