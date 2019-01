Bambino nel pozzo, fallito il primo tentativo di salvare Yulen: «Il terreno è troppo instabile»

Si fa sempre più drammatica e disperata la situazione che stanno vivendo i genitori di Yulen, il bimbo di due anni caduto e bloccato da quattro giorni all'interno di un pozzo di 23 centimetri di diametro e 110 metri di profondità, nei pressi di Totalán (Malaga), in Spagna. Col passare delle ore, la speranza che il piccolo sia ancora vivo rischia di affievolirsi e, come se non bastasse, la prima modalità di salvataggio contemplata dai vigili del fuoco è stata già scartata.

Il primo tentativo dei soccorritori di raggiungere il bimbo consisteva nello scavare un tunnel orizzontale, perpendicolare al pozzo. Come riporta 20minutos.es, questa opzione è risultata essere impercorribile a causa dell'elevata instabilità del terreno. Per questo motivo, si sta pensando ad un'alternativa, quella di tentare di salvare il piccolo attraverso un nuovo tunnel verticale.

I genitori di Yulen, da domenica scorsa, non si sono mossi dal pozzo. Per loro è un nuovo dramma, dopo aver perso, nel 2007, il loro primogenito, di tre anni. La mamma e il papà, però, non sono soli: intere comunità, giunte anche dai paesi vicini, hanno infatti portato il loro sostegno, con striscioni e slogan. Secondo gli speleologi, c'è la possibilità che Julen sia ancora vivo: «La conformazione delle rocce sotterranee fa sì che l'aria circoli anche in profondità, quindi il bimbo potrebbe respirare senza problemi».

