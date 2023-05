Bimbo di 8 anni si perde nel bosco e sopravvive per due giorni mangiando neve: Nante Niemi è stato ritrovato sotto un albero

Un bambino di otto anni, Nante Niemi, si è perso nei boschi sulle montange del Michigan, negli Stati Uniti, mentre era in campeggio con la famiglia. É stato poi ritrovato dalle squadre di ricerca due giorni dopo, lontano circa 3 chilometri dalle tende, ai piedi di un albero che stava usando come riparo. Nonostante il freddo e la mancanza di cibo, Nante è sopravvissuto. Come? «Mangiando neve pulita».

Bimbo si perde nei boschi e sopravvive mangiando neve

Lo ha raccontato lui stesso ai soccorritori, nel momento in cui lo hanno recuperato.

E infatti, come si vede in un video pubblicato su Facebook da Jessica Buerger, madre del piccolo, sotto i rami dell'albero che offriva riparo al bambino si scorge proprio una porzione di terreno ancora innevata.

Secondo quanto riferisce un comunicato della Michigan State Police (Msp), il ragazzino sta bene ed è in buona salute. Aveva smarrito la strada per il campeggio mentre cercava legna ardere. Allarmati dal suo mancato ritorno, i genitori avevano avvistato le autorità del parco naturale delle Porcupine Mountains, dove stavano campeggiando. Per ritrovarlo, sono state mobilitate diverse squadre di ricerca, per un totale di 150 uomini. Per quasi 48 ore, familiari e compagni di scuola sono rimasti con il fiato sospeso. Prima del lieto fine.

Il racconto del soccorritore

All'operazione di salvataggio ha partecipato anche Eli Talsma, 18 anni, membro della squadra di soccorso che per prima ha raggiunto il bambino tra la vegetazione. «Se me lo avessero raccontato, non ci avrei mai creduto - ha detto il giovane soccorritore alla ABC - Quando lo abbiamo raggiunto passeggiava tranquillamente. Parlava con noi e faceva domande come se nulla fosse. Ci perfino detto che non aveva troppa fame».

E così, Nante è sopravvissuto per tutto quel tempo da solo, tra una manciata di neve e l'altra. Avvolto da rami e foglie di albero durante le ore notturne, per non patire troppo il freddo. Per due giorni, secondo la testimonianza di Talsma, non ha mai bevuto un goccio d'acqua, nonostante si trovasse vicino a un torrente. Il motivo? «Aveva paura di ammalarsi».