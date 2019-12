Lanciò bimbo dalla terrazza della Tate di Londra, 18enne si dichiara colpevole. Come sta il piccolo

si è riconosciuto colpevole. Il 18enne, con problemi di squilibrio mentale, il 4 agosto scorso scaraventò giù dalla terrazza al decimo piano delladi, affollata di visitatori, un bambino di 6 anni che si trovava a Londra con la famiglia (residente in Francia) in un viaggio di turismo estivo.L'imputato sarà sottoposto a sentenza a stretto giro, ha deciso un giudice della corte di Old Bailey, che nel frattempo ha disposto di lasciarlo in stato di detenzione. La vittima, spinto giù improvvisamente nella ressa mentre era in braccio ai genitori, s'è miracolosamente salvato precipitando su una tettoia all'altezza del quinto piano. Ha tuttavia subito un pesante trauma cranico con emorragia cerebrale e ha riportato danni fisici gravi a lungo termine.