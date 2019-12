Bimbo di un anno fa cadere la tv, la mamma lo picchia con la pantofola e il piccolo muore

Dopo ore in terapia intensiva il piccolo Viston, di appena un anno, non ce l’ha fatta. È morto dopo essere stato brutalmente assalito da sua madre, Rhionna Nichols, 20 anni, che lo ha torturato dopo che il piccolo aveva fatto cadere a terra la tv a schermo piatto.

Una follia consumata in brevissimo tempo nella loro casa di Detroit e che non ha lasciato possibilità di sopravvivenza a Viston. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la donna ha raccontato di aver scosso il piccolo e di averlo colpito con una pantofola. Ma quando il bimbo è giunto in ospedale i medici gli hanno riscontrato fratture al cranio, alla clavicola, alle costole e al bacino. I dottori lo hanno ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma sono riusciti a far nulla per lui.

Nichols è stata arrestata con l'accusa di omicidio di primo grado, abusi e torture su un bambino. «È difficile sapere davvero cosa fare in questo momento. So solo che ora non potrò più tenere in braccio mio nipote - ha detto la zia paterna di Viston, Kenya Stevenson -. Non riesco a immaginare cosa ha attraversato mio nipote».



Per raccogliere fondi per il funerale del piccolo è stata creata una pagina su GoFundMe. Un donatore, Patrick Debolt, ha scritto: «Ho seguito Rhionna. Era stata abusata da piccola e aveva iniziato a fare uso di droghe. Ci chiedeva soldi. Non voleva che la aiutassimo. Vorremmo pregare per lei e il piccolo. Siamo così rattristati per Viston, era un bambino così felice. Abbiamo pianto tutto il giorno. La maggior parte delle persone vedrà Rhionna come un mostro, ma me la ricordo come una bambina dolce che piangeva e urlava quando la restituivano a sua madre. Dio abbia pietà della sua anima».

