Usa, bimbo di 4 anni spara in faccia alla mamma incinta: «Ha trovato la pistola sotto il materasso»

Ultimo aggiornamento: 09:44

La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma è ancora in vita. È successo nello stato americano di Washington.. Il papà l'aveva nascosta lì per difesa in seguito a dei recenti crimini avvenuti nel loro quartiere.La donna, 27 anni, e il suo compagno, papà del piccolo, erano a letto a guardare la televisione quando il bambino ha trovato la pistola. Poi ha sparato involontariamente a sua mamma.La mamma, che era incinta all'ottavo mese di gravidanza, è stata portata all'Harbourview Medical Center per poi essere trasferita in un'altra struttura. Secondo una nuova legge statale, i proprietari di armi potrebbero essere accusati di accuse penali per non aver conservato in modo sicuro la pistola.