Bimbo caduto nel pozzo, l'ira del papà: «Non si fa nulla per salvare Yulen»

Disperazione nelle parole di José Roco, il padre del piccolo Yulen di due anni, precipitato domenica in un pozzo a Totatlan, vicino Malaga. Ieri sera a "Il programma di Ana Rosa" di Telecinco, il padre del bambino ha espresso la sua disperazione nell'estenuante attesa del salvataggio del bambino, che ancora non è stato localizzato all'interno del condotto dal diametro di 25 centimetri e di 110 metri di lunghezza in cui è precipitato domenica, mentre era con la famiglia nella proprietà di campagna di alcuni congiunti: «Molti tweet di appoggio, molti voti, ma nessun mezzo. Lei sa cosa significa un'attesa di 30 ore aspettando che tirino fuori tuo figlio?».



A 2 year old toddler has fallen into a 107 metre deep 25 cm wide well in Malaga, Spain. We have taken action to contact the officials to offer our help and experience due to our success with Kuyu. Can anyone help us contact them? We are ready to use all we've got! #Yulen pic.twitter.com/RHMMVIAkHO

— BAHCESEHIR INTEGRA - 3646 (@FRC_Integra3646) 14 gennaio 2019