Bimbo di 2 anni cade dal balcone sul cavo dell’alta tensione e poi in strada: salvo

La storia del piccolo, due anni, sopravvissuto “miracolosamente” dopo essere caduto dal balcone di un terzo piano e aver urtato i cavi dell’alta tensione prima di finire sull’asfalto, sta facendo il giro del web. Il filmato della Cctv, girato adi Shivpuri nello stato indiano del, ha catturato l’incidente il 4 marzo scorzo. Nel video, si vede una donna camminare quando all’improvviso un lampo di luce la fa sussultare. Quella strana luce è stata causata dall’urto di Karthik a un grosso cavo dell’alimentazione.Il filmato mostra il bambino che si schianta a terra ai piedi della donna, facendo cadere un oggetto dalla sua mano. I residenti e testimoni, nominati nei rapporti della polizia,, si sono precipitati a soccorrerlo mentre giaceva immobile a terra. La coppia ha subito tentato di capire le condizioni del piccolo fino a quando una donna è arrivata e di corsa lo ha portato via in macchina. Secondo quanto riferito, Karthik è stato portato in un ospedale locale dove ha ripreso conoscenza. I medici hanno confermato che non ha riportato ferite gravi e che è stato trasferito in un altro ospedale nella città di. L’equipe medica che lo ha preso in cura ha detto che il piccolo ha «ingannato la morte», e ha confermato che non è in pericolo di vita. Karthik stava giocando sul balcone della sua casa quando è scivolato attraverso le inferriate per afferrare qualcosa. L’urto con i cavi elettrici, secondo la polizia, ha attutito la caduta evitando il peggio.