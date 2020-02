Thailandia, bimbo cade in una piscina di un parco acquatico e annega

Un attimo di distrazione e una piccola vita che viene spezzata per sempre. Si è trasformata in tragedia la vacanza in Thailandia di una famiglia inglese: Bobby Watson, 3 anni, è annegato in una piscina del parco divertimenti Blue Tree Waterpark di Phuket a poca distaza dai genitori che lo avevano perso di vista per pochi secondi per correre dietro a Billy, l'altro figlio di sette anni.



Il piccolo è caduto non molto lontano da alcuni scivoli mentre William e Sumitra, entrambi 35enni, erano distratti da Billy. Quando hanno sollevato gli occhi, di Bobby non c’era più tracci: a quel punto è scattata una ricerca disperata che si è conclusa sul fondo di una piscina profonda un metro e mezzo, dove il piccolo è stato trovato da un bagnino. Il bambino non respirava e i soccorritori hanno provato a rianimarlo eseguendo un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca: è stato portato in ospedale dove si è spento poco dopo l’arrivo.



Il capitano della polizia, Yanpatr Malai, della stazione distrettuale di Thalong, ha detto: «Il padre e la madre erano devastati. C’erano molti turisti che si sono riuniti attorno alla scena dei soccorsi e sono rimasti scioccati per quello che è accaduto. I soccorritori hanno raccontato che il piccolo era incosciente quando è stato recuperato dalla piscina».



La direzione del Blue Tree Water Park, inaugurato a metà del 2019, ha rilasciato una dichiarazione in cui i titolari si dicono rattristati dalla morte d Bobby: «Siamo profondamente addolorati nel comunicare che domenica è avvenuto un tragico incidente nel nostro parco. Questo pomeriggio un bambino di tre anni si è addentrato nella zona degli scivoli, è inciampato ed è caduto in acqua. È stato soccorso da un bagnino che ha provato a rianimarlo prima che venisse portato in ospedale. Purtroppo non ce l’ha fatta. I suoi genitori sono comprensibilmente devastati e noi continuiamo a offrire loro il nostro supporto in ogni modo possibile. Siamo sconvolti».



