Bimbo di 4 mesi morto in albergo, era con la sorellastra e la sua fidanzata: «Trovate con eroina addosso»

Undopo essere stato trovato privo di sensi. Era conventiseienne della giovane. Entrambe se sono state prese in custodia dalla polizia.Un impiegato dell'Hotel Pennsylvania sulla Seventh Avenue, vicino alla West 33rd Street, ha notato una delle due ragazze che reggeva il piccolo Dominic Greene nella hall dell'albergo verso l'una di notte. L'uomo ha notato che il bambino non rispondeva e ha chiamato immediatamente il 911.I paramedici si sono precipitati al Centro medico Langone della NYU, ma non sono riusciti a salvarlo. La sorellastra di 24 anni e la donna di 26 anni sono trattenute dalla polizia. Non alloggiavano in albergo e presumibilmente stavano cercando di prendere una stanza. Entrambi erano in stato confusionale sotto l'influenza di alcol o droghe.