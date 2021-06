Bimba di 5 anni avvistata da sola nella notte a 3 chilometri da casa: droni e cani addestrati per le ricerche

Una bimba di cinque anni con una "tutina Disney" è stata avvistata alla mezzanotte di oggi mentre camminava da sola per strada. Dopo ore di ricerche frenetiche nel corso della notte, la piccola è stata finalmente trovata sana e salva. È successo a Ollerton, Inghilterra, dove la polizia nel Nottinghamshire ha detto di aver ricevuto una chiamata intorno alle 23.55 di ieri sera, in cui si segnalava una bimba di circa cinque anni vista camminare nella direzione di un cimitero.

Da lì il rapido avvio delle ricerche. Schierati sul campo droni militari e cani antidroga. Gli agenti hanno bussato porta a porta nel tentativo di trovare la piccola. La bimba è stata descritta come bianca, con capelli biondo/castani lunghi fino alle spalle e indossa una tutina a tema Disney. Dopo una lunga ricerca, durante la mattinata, la polizia ha annunciato il suo ritrovamento nella sua casa di Boughton, a circa tre chilometri di distanza da dove è stata vista a Ollerton a mezzanotte: «Una bimba che corrispondeva alla descrizione di un bambina da sola per strada durante la notte è stata trovata sana e salva nella sua casa di Boughton».

A contribuire al lieto fine della storia la segnalazione di un uomo che ha chiamato le forze dell'ordine intorno alle 8.10 di oggi dopo aver notato l'appello della polizia sui notiziari della notte. L'ispettore Graham Clarke della polizia del Nottinghamshire ha dichiarato: «Un cittadino ha chiamato la polizia questa mattina ed è stato visitato dagli agenti» e avrebbe detto che la bambina era sana e salva nella sua casa.

