Covid, bimba resta senza nome in Francia: il padre in quarantena non poteva registrarla in Comune

Quando la burocrazia e il Covid-19 si mettono insieme possono anche non permettere a una bimba di avere il diritto a un nome. E' quanto accaduto in Francia alla piccola Noa, nata il 7 ottobre nella clinica Bouchard di Marsiglia. Entrambi i genitori sono risultati positivi al Covid e il padre, Ruben, non è potuto uscire di casa perché in isolamento. Così, mentre la moglie era in ospedale, ha fatto passare i giorni previsti dalla legge francese per la denuncia della nascita.

Concluso il periodo di isolamento Ruben è andato in Comune, ma la norma parlava chiaro. Il Municipio ha cercato di aiutarlo mandando un quesito alla Procura, ma niente da fare: la piccola dovrà avere l'ufficializzazione del suo nome attraverso una via giudiziaria, molto più lunga, con il Tribunal de Grande Instance.

In questo periodo, però, la mancanza di un nome ufficiale causa alla bimba un notevole danno: Noa, infatti, non può avere il riconoscimento di tutta una serie di diritti di assistenza sanitaria e sociale.

