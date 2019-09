Bimba di 2 anni muore con la testa incastrata nel finestrino dell'auto: il papà si era addormentato

Kierre Allen aveva solo due anni. E' morta in un modo assurdo mentre era accanto al padre addormentato, tentando per gioco quella che ai suoi occhi appariva una "fuga avventurosa" dall'auto in cui si erano andati a riposare insieme. La tragedia è avvenuta a Winthrop, nei pressi di Detroit. La bimba era nella Mazda 3 del 2005 con il padre che si era addormentato sul sedile anteriore.

I due avevano giocato nel vialetto di casa e poi si erano infilati nella macchina parcheggiata. Il sonno ha colto di sorpresa l’uomo e la piccola è rimasta incustodita ad agitarsi sui sedili posteriori. È stato in quel momento che ha deciso di fuggire dal finestrino aperto, ma ha probabilmente messo un piede sui comandi, azionando la chiusura del vetro. È rimasta con la testa incastrata e quando il padre se n’è accorto era ormai troppo tardi. «Mia figlia, mia figlia» ha urlato, attirando l’attenzione dei parenti che erano in casa.



Kierre è stata trasportata immediatamente in ospedale, ma i medici del Sinai Grace Hospital non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Adesso la polizia di Detroit sta indagando sull'incidente e il padre di Kierre è stato preso in custodia.



Michael Slaw, della polizia dello Stato del Michigan, in seguito alla tragedia ha ricordato a tutti un paio di regole di sicurezza da osservare quando si trasportano bimbi in auto: «Ogni tanto dovete dare un'occhiata nello specchietto retrovisore per controllare la situazione, specialmente quando il vostro bimbo diventa silenzioso. Se possibile, tenete sempre il seggiolino in mezzo, così da tenere il piccolo fuori dalla portata di maniglie, porte e finestrini».



