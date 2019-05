Bimba intrappolata nell'auto in fiamme: portiere bloccate, il papà fugge e la lascia morire

L’auto nella quale viaggiava si è trasformata in pochi attimi nella sua tomba arroventata. Non ha avuto via di scampo Zoey Pereira, una bimba di 3 anni rimasta intrappolata nella vettura guidata da suo padre e che in breve tempo ha preso fuoco su una strada del Queens, a New York. La tragedia è avvenuta poco prima delle 21 di domenica quando la piccola è rimasta bloccata in un’Audi A6 Sedan che aveva entrambe le portiere posteriori chiuse: la maniglia, tra l’altro, si è sciolta in poco tempo e la bimba non ha neanche potuto tentare di evadere.

, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avevano avvistato la macchina avvolta dalle fiamme, sono arrivati sul posto quando era ormai troppo tardi: in breve tempo sono riusciti a liberare la bimba e a portarla d’urgenza in ospedale. Lì i medici hanno tentato tutto il possibile per salvarla, ma Zoey è morta in seguito alle ferite riportate nell’incidente. «La piccola è stata avvolta completamente dalle fiamme. È stato orribile» ha raccontato un testimone al New York Daily News.

La piccola viaggiava insieme al padre, un 39enne che, dopo essere fuggito l’auto in fiamme, è stato preso in custodia: sul sedile posteriore della sua auto è stata trovata una bomboletta di gas. «Ho sentito un’esplosione spaventosa. Sono uscita da casa e ho visto il fumo – ha raccontato Lisa Silvera, una testimone – Poi ho visto un uomo correre verso il vicino Baisley Pond Park. Gli ho urlato di correre verso l'acqua».



ed è lì che gli agenti lo hanno trovato. «Ho visto che lo portavano via su una barella – ha aggiunto Silvera – Era ustionato e aveva una sorta di maschera sul viso». L'uomo, che ha subito ustioni di secondo e terzo grado, è stato ricoverato in ospedale. Per ora non è stata presentata alcuna accusa contro di lui, ma le autorità hanno confermato che le indagini continuano.