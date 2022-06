Bimba muore soffocata dal caldo in auto, dimenticata dai genitori andati a un funerale

Si chiamava Sadia. Aveva 4 anni. È morta soffocata dal caldo nell'auto dove i genitori l'avevano lasciata per andare a un funerale. Una terribile tragedia, avvenuta a Ramhormoz, in Iran, dove le temperature in questo periodo superano abbondantemente i 40 gradi.

Bimbo in coma dopo sfida online, la madre contro i giudici rifiuta di staccare la spina

APPROFONDIMENTI LONDRA Bimbo in coma dopo sfida online ITALIA Foto BELLUNO Samantha in stato vegetativo irreversibile SICILIA Licata, strage per l'eredità STATI UNITI Usa, muore bambino di 10 anni

Bimba muore soffocata dal caldo in auto

Quando la famiglia è arrivata dove si svolgeva la funzione funebre, la piccola stava dormendo. I genitori hanno deciso di lasciarla riposare. L'hanno lasciata in auto, con i finistrini chiusi. Pensando di ritornare nel giro di poco per svegliarla. Ma l'hanno dimenticata. La piccola è morta, come confermato dai medici per un colpo di calore e per soffocamento. Il capo del dipartimento forense di Ramhormoz, il dottor Gholamreza Haidarnejad, ha sottolineato: «La bimba è stata lasciata in macchina per diverse ore, le portiere dell'auto sono state chiuse a chiave». I genitori sono devastati dal dolore, ma saranno indagati per la morte.