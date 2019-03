Bimba di 9 anni come Pamela, i resti del corpo trovati in una valigia

Alla bimba di 9 anni hanno riservato lo stesso trattamento che ha subito Pamela Mastropietro, la 18enne di Macerata il cui corpo è stato ritrovato in un trolley. Apparterrebbe alla bimba di 9 anni Trinity Love Jones il corpo trovato in una sacca nera da viaggio a Los Angeles il 5 marzo. La polizia ha confermato l'identità della piccola, ma non è ancora chiaro se la bambina fosse morta prima di essere rinchiusa nel borsone. Il sospetto della polizia, tuttavia, è che si tratti di un omicidio.

Pamela Mastropietro, il superteste in aula: «Era viva quando Oseghale tentò di farla a pezzi»

Due persone sono state arrestate perché sospettate e sono in attesa di essere interrogate, mentre le autorità non hanno reso pubblici dettagli su come sia avvenuta la morte, ma hanno determinato che la morte della ragazza è un omicidio, riporta il sito Union Journalism.

Le autorità hanno rivelato che non ci sono segni evidenti di trauma, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Ancora sconosciute le identità dei detenuti. «Voglio solo giustizia», ha dichiarato il padre della bambina. La famiglia, residente nella contea di Los Angeles, ha identificato ieri i resti rinvenuti all'interno di una valigia su un sentiero nell'area di Colima Road e Hacienda Boulevard, in California, lo scorso martedì.



#LASD Juvenile Homicide Victim Positively Identified 9yo Trinity Love Jones - https://t.co/47Q5XTaI9o pic.twitter.com/4n9Nfx296m — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 11 marzo 2019

La testa e la parte superiore del corpo della bambina sporgevano dalla valigia parzialmente chiusa con la cerniera.«La piccola indossava una maglietta con la scritta "Future Princess Hero"», ha detto ai giornalisti Scott Hoglund, tenente sceriffo della contea di Los Angeles, in una conferenza stampa di mercoledì.

