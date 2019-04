Bimba di 6 anni non smette di fare i capricci al supermercato, il papà la lancia giù dalle scale

Lancia la figlia di 6 anni dalle scale del supermercato e viene arrestato. Un padre ucraino è stato ripreso mentre, colto da un impeto d'ira lancia la figlia di appena 6 anni dalle scale dopo che aveva fatto dei capricci, insieme al fratello, su chi avrebbe dovuto spingere il carrello della spesa.

L'uomo, di nome di Artem, di 46 anni, era al supermercato con i figli, quando i bambini hanno iniziato a discutere. Innervosito dalla scena ha afferrato la piccola Anzhelika e l'ha lanciata in strada. Ad immortalare la scena sono state le telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale e, come se non bastasse, il video è anche finito su Facebook. L'uomo è stato arrestato dopo che anche diverse persone che hanno assistito alla scena hanno testimoniato contro di lui e hanno aiutato la polizia ad identificarlo.

Come riporta il Daily Mail, la bambina è stata lasciata in strada sdraiata per alcuni secondi, poi si è alzata da sola ed è tornata dentro a raggiungere il padre e il fratello. Artem, dopo essere stato identificato e arrestato ha provato a difendersi dicendo che la sua unica intenzione era di metterla da parte, ma la bambina avrebbe alzato il braccio e urtandola l'avrebbe fatta accidentalmente scivolare.

La moglie ha provato a difendere il marito, appellandolo come buon padre e dicendo che era stata ricoverata in ospedale e per una settimana aveva dovuto badare da solo a 4 bambini piccoli, così potrebbe aver preso la pazienza. L'uomo ora dovrà subire un processo, mentre la famiglia sarà monitorata dai servizi sociali nell'interesse della bambina e dei suoi fratelli.

