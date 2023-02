Biglietti aerei gratis per Hong Kong, l'annuncio delle autorità: «500.000 in palio». Ecco come ottenerli

Sono 500.000 i biglietti aerei gratis che Hong Kong distribuirà per attirare i turisti. John Lee, capo dell'esecutivo, ha annunciato il lancio della campagna Hello Hong Kong in un briefing, dicendo che è stato "probabilmente il più grande benvenuto al mondo di sempre". Lee ha evidenziato una serie di eventi in arrivo, tra cui il Rugby Sevens e la maratona cittadina.

Il governo sta cercando di rilanciare l'economia e riparare l'immagine globale di Hong Kong, danneggiata dalle proteste spesso violente nel 2019, dall'imposizione di dure leggi sulla sicurezza nel 2020 e da tre anni di isolamento autoimposto durante la pandemia. Il prodotto interno lordo si è ridotto del 3,5% l'anno scorso, la terza contrazione in quattro anni.

Biglietti aerei gratis per Hong Kong, come ottenerli

I biglietti saranno distribuiti attraverso Cathay Pacific Airways Ltd., la sua compagnia aerea a basso costo HK Express e Hong Kong Airlines International Holdings Ltd., ha detto Fred Lam, amministratore delegato dell'Autorità aeroportuale della città. Il giveaway inizierà all'inizio di marzo e durerà sei mesi, ha detto, aggiungendo che ci saranno diversi modi per vincere i biglietti, come un sistema di lotteria e acquisti due per uno.

Cosa sta succedendo

L'economia di Hong Kong si è ridotta nel 2022 a causa del Covid. Hong Kong ha ricevuto circa 605.000 visitatori l'anno scorso mentre la città ha lentamente abbandonato le sue restrizioni Covid, rispetto ai 91.000 del 2021, secondo il turismo locale tavola. Ciò si confronta con quasi 56 milioni nel 2019 prima che la pandemia colpisse.