Big Ben, le lancette si fermano: giallo a Londra. «È un presagio per l'inizio del mandato di Liz Truss»

Il Big Ben si è fermato e con lui anche gli sguardi degli abitanti della "city". A causa di un problema sconosciuto lunedì 5 settembre le lancette sono rimaste bloccate alle 6:25 di mattina per diverse ore. Un fatto che ha sconcertato i cittadini di Londra, molti dei quali si sono riversati sui social con commenti tra l'ironia e lo stupore. E per alcuni è addirittura un "segno del destino" in vista dell'inizio del nuovo mandato di Liz Truss.

Lo stop del grande orologio simbolo della città è arrivato persino in parlamento: "Siamo consapevoli che i quadranti dell'orologio mostrano l'ora sbagliata. Questa è un'inesattezza temporanea" ha detto in serata il portavoce della Camera dei Comuni.

I cittadini: «Brutto presagio per il nuovo governo Truss»

Su Twitter e Facebook la notizia è diventata virale e ha scatenato decine di commenti. Un utente ha postato la foto dell'orologio con l'ora sbagliata scrivendo: «Sono a un ponte di distanza, quindi potrebbero essere solo i miei occhi, ma sono abbastanza sicuro che il Big Ben abbia esaurito la batteria».

Molti hanno interpretato il fatto come un brutto presagio per l'inizio del mandato di Liz Truss, la nuova leader conservatrice dei Tory che è diventata Primo Ministro martedì 6 settembre «Se questo non è un presagio per il paese, niente lo è!» ha scritto un utente «Il Big Ben si è fermato, la dirigenza del partito conservatore è da ricostruire, l'ultimo discorso di Boris Johnson è stato posticipato per pioggia... tutte metafore del futuro che ci aspetta»

So Big Ben has stopped, Conservative HQ covered in scaffolding, Johnson's last speech brought forward because of the prospect of rain....

the metaphors for the state of UK just keep coming. — Simon Newton (@SimonNewton5) September 6, 2022

GB, Truss nuova leader Tory: da domani premier britannica

Il restauro della torre sta per terminare

L'iconico orologio è in ristrutturazione da cinque anni e la fine dei lavori è attesa tra un mese. La torre della Regina Elisabetta, che ha 177 anni, era stata coperta di impalcature nel 2017 per il restauro della muratura in pietra e dei quattro quadranti dell'orologio di epoca vittoriana. Il meccanismo antico dell'orologio è stato riattivato e la città ha promesso che entro ottobre la sua campana tornerà a suonare come da tradizione.

Anche le sue lancette sono state riportate al loro colore originale, dopo che i restauratori hanno scoperto che in origine erano pitturate in blu di Prussia e non in nero.