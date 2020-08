Bielorussia, Svetlana (dopo la fuga) sfida Lukashenko: «Sono pronta a guidare il paese»

Svetlana Tikhanovskaya si è detta pronta a guidare la Bielorussia. «Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire da leader nazionale », ha dichiarato in un video la candidata anti-Lukashenko rifugiata in Lituania, ricordando di non aver mai voluto diventare «una politica ma che il destino ha voluto» che si trovasse «in prima linea contro l'arbitrarietà e l'ingiustizia». In Bielorussia servono «elezioni reali, giuste e trasparenti che siano accettate senza condizioni dalla comunità internazionale».

Bielorussia, Tikhanovskaya: «Europa aiuti ad aprire dialogo con Minsk»

È anche su questo che insiste Svetlana Tikhanovskaya nel nuovo video messaggio con cui si è proposta come «leader nazionale» durante un periodo di transizione che porti a nuove elezioni dopo il contestato voto del 9 agosto che ha assegnato il sesto mandato ad Alexander Lukashenko. La Tikhanovskaya ha chiesto la definizione di un quadro giuridico che nuove consultazioni e ha insistito per la liberazione dei «prigionieri politici». Lukashenko è al potere dal 1994.



