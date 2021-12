Biden sbarca su TikTok, il primo video con i Jonas Brothers: «Sei vaccinato? Sì signore!»

Il 79enne Joe Biden sbarca su TikTok, il social preferito dai giovanissimi della cosiddetta "Genezarione Z". Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato oggi il suo primo video: uno sketch insieme alla band dei Jonas Brothers, in cui insieme urlano «Sei vaccinato?» e «Sì signore!». Il breve filmato, come prevedibile, ha riscosso un enorme successo in termini di visualizzazioni, like e condivisioni. Merito di Rob Flaherty, direttore della strategia digitale della Casa Bianca, che guida un team di 25 persone impegnate a rilanciare sui social il presidente.