Ucraina, Biden: «Putin pensava che non rispondessimo, ha sbagliato»

Inevitabile che il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden non ruotasse attorno alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. La «guerra di Putin è stata premeditata e non provocata. Ha rigettato gli sforzi diplomatici. Ha pensato che l'Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Ha pensato che avrebbe potuto dividerci. Putin si è sbagliato». Lo afferma Joe Biden nel discorso sullo Stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti.

«Nel corso della storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano per la loro aggressione creano ancora più caos. E vanno avanti» aumentando i «costi e le minacce per l'America e il mondo. Questo è perché la Nato è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli Usa sono un membro insieme ad altri 29 Paesi. Questo conta, la diplomazia americana conta», recita un altro passo del discorso.

«Il mio piano per combattere l'inflazione» prevede «costi più bassi, non salari più bassi. Più auto e semiconduttori prodotti in America. Più infrastrutture e innovazione nel paese. Io lo chiamo costruire un'America migliore». Lo afferma ancora Joe Biden nel discorso sullo Stato dell'Unione. «Il mio piano per combattere l'inflazione ridurrà i costi e il deficit», aggiunge Biden.