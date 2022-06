Biden, l'Italia strategica per la difesa europea: 70 militari e un "sistema di difesa aereo"

Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa e l'Italia è un tassello fondamentale di questa strategia, essendo anche il paese del vecchio continente con il numero più alto di basi militari statunitensi, ben 111 (120 se si contano anche quelle Nato). Non a caso oggi Joe Biden al summit della Nato a Madrid ha annunciato che invierà in Italia 70 militari e un sistema di difesa aerea. Ma in cos consistono i "rinforzi" Usa che arriveranno nel nostro paese?

In Italia il battaglione per la difesa aerea con 70 militari

Durante il suo intervento il presidente americano Joe Biden ha affermato che in Italia verrà inviato il battaglione per la difesa aerea a corto raggio composto da 70 militari. Il team sarà subordinato al battaglione per la difesa aerea stanziato in Germania. Inoltre Biden ha parlato dell'invio di un "sistema di difesa aerea" ma non ha dato informazioni più specifiche.

Il premier Mario Draghi ha affermato che l'intervento annunciato è un assestamento che era già in programma. E ha aggiunto che «Il sistema di difesa aerea certo deve andare a rafforzare il fianco orientale della Nato, uscito anche un chiarimento dell'Alleanza». Il premier ha escluso un rischio escalation del conflitto ucraino, ribadendo comunque la necessità di essere pronti e implementare le difese: «Non c'è un rischio, però bisogna essere pronti, ma a oggi non vediamo un rischio di escalation».

Sistemi di difesa aerea, antimissili o navi ?

Per quanto riguarda i sistemi di difesa aerea non sono state date informazioni più specifiche su che tipo di strumenti verranno inviate nella penisola. Gli Stati Uniti potrebbero inviare in Italia il sistema antimissile Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), lo stesso usato in Corea del Sud per colpire i missili balistici della corea del Nord. Oppure, potrebbe essere possibile l'invio di nuovi aerei da combattimento o navi (per esempio come rinforzo del comando del Security force dei Marines americani al porto di Napoli).

Nuove testate nucleari in Italia?

Per quanto riguarda il versante nucleare, l'Italia ospita nelle basi statunitensi diverse testate nucleari americane. Nella base di Aviano, ad esempio, sono ospitate alcune atomiche B61-4 e F-16. Sull'ipotesi di un "rafforzamento nucleare" sul nostro paese non è stato però detto nulla.