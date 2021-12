Biden, telefonata di Natale: il presidente Usa insultato in diretta da un sostenitore di Trump

Joe Biden è stato ieri sera insultato in diretta con una frase in codice popolare tra i sostenitori di Donald Trump, durante una telefonata per le celebrazioni del Natale. L'interlocutore ha chiuso la chiamata dicendo “Let's go Brandon”, che in realtà viene usata per intendere «Fuck Joe Biden». Il presidente Usa è rimasto impassibile.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Biden si ricandida presidente anche per il 2024 MONDO Stati Uniti, Biden al Tonight Show: «Patriottico... STATI UNITI Usa, assalto al Congresso: spunta il piano segreto per il golpe... IL LIBRO «Trump positivo al Covid tre giorni prima del dibattito...

Biden si ricandida presidente anche per il 2024: «Se sarò in buona salute correrò e batterò di nuovo Trump»

Usa, assalto al Congresso: spunta il piano segreto per il golpe pro Trump